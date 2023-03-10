Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский СК проводит проверку по факту исчезновения 15-летней девочки-подростка. Несовершеннолетняя отправилась в учебное учреждение и пропала.

О проведении доследственной проверки сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Ранее стало известно, что Кузнецова Александра Александровна 2007 года рождения утром девятого марта ушла из дома в деревне Малая Куликовка. Девочка отправилась в учебное учреждение, но до него так и не дошла. С тех пор ее местонахождение не установлено.

Пропавшей на вид 15 лет, рост 159 сантиметров, длинные темно-русые волосы. В день пропажи была одета в серо-черное пальто, синие джинсы, черные ботинки и клетчатый шарф.

- В настоящее время проведен осмотр жилища пропавшей, опрошены ее родственники, проводится комплекс поисковых мероприятий, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.

Всем, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по телефону: 8-920-815-65-55.