Фото: соцсети ПСО "Сармат"

В Орловской области по дороге в учебное заведение пропала девочка-подросток. Ее местонахождение неизвестно уже более суток.

Кузнецова Александра Александровна 2007 года рождения утром девятого марта ушла из дома в деревне Малая Куликовка. Девочка отправилась в учебное учреждение, но до него так и не дошла. С тех пор ее местонахождение не установлено.

Поисковый отряд «Сармат» в соцсетях сообщает, что девушке худощавого телосложения на вид 15 лет. Рост 159 сантиметров, длинные темно-русые волосы. В день пропажи была одета в серо-черное пальто, синие джинсы, черные ботинки и клетчатый шарф.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, или видел ее, просят сообщить по телефонам: полиции: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового) или дежурных служб поисково-спасательного отряда: +7 (4862) 222-301, 222-075.