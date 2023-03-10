Фото: "Принт-ТВ"

В орловском поселке Ямской три улицы оказались под водой. Талые воды затапливают частный сектор уже не первый год.

О подтоплении улиц частного сектора в поселке Ямской сообщает "Принт-ТВ". Уточняется, что под водой в настоящее время находятся не только домовладения, но и проезжая часть.

По словам местных жителей, талые воды затапливают улицы в Ямском раз в два года по весне. Обращения в администрации поселения и района результатов не приносят.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в период весеннего паводка низководный мост в деревне Гать может подтопить. В таком случае на отрезке автодороги Орел-Гать-Лаврово- Редькино запретят движение транспортных средств. Со стороны Орла объезд этого участка будет осуществляться через автодорогу М2-Крым, Орел-Тамбов, села Становой Колодезь, Калинино, Путимец, Лаврово. Со стороны Лаврово объезд организуют через автодорогу Орел-Гать-Лаврово-Редькино, через село Становой Колодезь, автодорогу Орел-Тамбов.