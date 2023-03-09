Фото: Нина Соколова

Орловцам рассказали об организации объезда при возможном подтоплении моста в деревне Гать. Поменяется график движения маршруток.

В период весеннего паводка низководный мост в деревне Гать может подтопить. В таком случае на отрезке автодороги Орел-Гать-Лаврово- Редькино запретят движение транспортных средств. Со стороны Орла объезд этого участка будет осуществляться через автодорогу М2-Крым, Орел-Тамбов, села Становой Колодезь, Калинино, Путимец, Лаврово. Со стороны Лаврово объезд организуют через автодорогу Орел-Гать-Лаврово-Редькино, через село Становой Колодезь, автодорогу Орел-Тамбов.

Кроме того, изменится график движения маршрутных транспортных средств. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Так, маршрут № 300 Орел-Путимец пройдет по объездной дороге через села Становой Колодезь и Калинино до деревни Гать. Маршрут № 527 Орел-Плоское- Змиевка пройдет по объездной дороге через села Становой Колодезь и Калинино.

Для маршрутов № 400 Лаврово-Некрасовская школа-интернат, №444 микрорайон «Болховский» - Вятский посад, № 356 Микрорайон-Лаврово конечная остановка будет перед Гатчинским мостом через реку Оку.