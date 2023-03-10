Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловцам не будут сносить дачи в районе аэропорта «Южный» из-за его реконструкции. Это жителям пообещали чиновники.

Вопрос о судьбе дач «Дормаш» орловцы подняли на странице губернатора в социальных сетях. Взволнованные горожане поинтересовались, будут ли сносить дачные дома из-за реконструкции аэропорта «Южный».

В региональном департаменте дорожного хозяйства орловцев успокоили и сообщили, что дачи в районе аэропорта сносу не подлежат.

Напомним, возрождать «Южный» будет московское НАО «Ирмаст-Холдинг». Эта компания реконструировала аэродромную базу в Воронеже, ИВПП-2 аэропорта «Якутск» и покрытие в аэропорту «Шереметьево».

Цена контракта составляет 1 миллиард 10 миллионов 101 тысяча 10 рублей. За эту сумму подрядчик должен будет довести инфраструктуру аэропорта до требований, предъявляемых к посадочным площадкам. Работы должны завершить до 23 ноября 2023 года.

Согласно проектной документации, аэровокзальный комплекс будет включать здание аэровокзала, аванперрон и привокзальную площадь. Аэропорт планируют открыть в следующем году. Из Орловской области в другие регионы страны будет вылетать 6-8 самолетов в месяц, вместимостью 75-90 человек.