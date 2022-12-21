Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Подрядчику орловского аэропорта «Южный» перечислили аванс. На счет фирмы, которая займется реконструкцией аэропорта, перевели 404 миллиона рублей.

Об этом на заседании профильного комитета областного совета сообщил заместитель руководителя регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ Евгений Литвяков.

Напомним, возрождать «Южный» будет московское НАО «Ирмаст-Холдинг». Эта компания реконструировала аэродромную базу в Воронеже, ИВПП-2 аэропорта «Якутск» и покрытие в аэропорту «Шереметьево».

Цена контракта составляет 1 миллиард 10 миллионов 101 тысяча 10 рублей. За эту сумму подрядчик должен будет довести инфраструктуру аэропорта до требований, предъявляемых к посадочным площадкам. Работы должны завершить до 23 ноября 2023 года.

Согласно проектной документации, аэровокзальный комплекс будет включать здание аэровокзала, аванперрон и привокзальную площадь. Аэропорт планируют открыть в следующем году. Из Орловской области в другие регионы страны будет вылетать 6-8 самолетов в месяц, вместимостью 75-90 человек.