Выгодная закупка: как мошенники под видом «Ростелекома» обманывают бизнесменов

В ЦФО участились попытки обмануть представителей среднего и малого бизнеса. Под видом сотрудников «Ростелекома» мошенники предлагают предприятиям принять участие в различных закупках — от сдачи помещений в аренду до перевозки корпоративных клиентов и поставки кондиционеров. Обязательным условием является внесение их в «реестр поставщиков» или оформление сертификата, который предприниматель должен оплатить для допуска к конкурсу.

Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«За последнее время мы получили десятки обращений от компаний из Москвы, Белгорода, Смоленска и других регионов. Представителей всех их пытались обмануть. Схема примерно одинаковая: мошенники от имени “Ростелекома” предлагают крайне выгодные условия, представляют целый пакет документов и подробное ТЗ. Когда представитель компании уже готов передать всю документацию, выясняется, что не хватает одного — “сертификата участника закупки” или выписки из “реестра надежных поставщиков”. Естественно, этот документ можно оформить только за дополнительную плату, которую злоумышленники обещают компенсировать. После оплаты “закупщики” исчезают».

Андрей Сафонов, директор по безопасности региона «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Будьте бдительны и осторожны! ПАО “Ростелеком” не предлагает участия в закупках по электронной почте или телефону! Извещение и документация о закупках в открытой форме размещаются в единой информационной системе, а также на сайте компании. Подача заявок по таким закупкам осуществляется с помощью функционала торговой электронной площадки. Мы не требуем от участников приобретения каких-либо сертификатов или перечисления денежных средств на свой расчетный счет. Если вы понесли ущерб в результате действий мошенников, обязательно обратитесь в правоохранительные органы».

ПАО «Ростелеком» осуществляет свою закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком», размещенном на сайте компании.

Закрытые закупки ПАО «Ростелеком» не публикует в открытых источниках. Доступ к таким закупкам осуществляется в особом порядке. Информация обо всех открытых закупках, проводимых ПАО «Ростелеком», публикуется на сайте компании.