Фото: пресс-служба Орловского областного совета депутатов

В Орловской области предложили усилить надзор за техсостоянием атракционов. Вопрос обсуждался на заседании облсовета.

В настоящее время не существует федерального закона определяющего региональный контроль в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Как считают орловские депутаты, отсутствие контроля может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей из-за использования аттракционов, не отвечающих установленным требованиям качества и безопасности.

Поэтому большинством голосов было решено принять закон Орловской области о соблюдении юридическими лицами и другими ответственными обязательных требований, установленных Правительством Российской Федерации, к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов.

Напомним, в августе 2022 года 17-летняя девушка разбилась насмерть после падения с аттракциона в городском парке.