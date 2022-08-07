Возбуждено уголовное дело после того, как девушка разбилась насмерть на аттракционе в Орле

Девушка погибла, вылетев с "Орбиты"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 17-летняя девушка разбилась после падения с аттракциона в Орле. 6 августа смертельным для несовершеннолетней прсетительницы парка стало катание на "Орбите".

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (невыполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщил "КП" Александр Коргин, официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области.

Жизнь девушки пытались спасти врачи, но шансов выжить у нее не было, она скончалась в больнице. Орловцы обсуждают в сети аттракционы в горпарке: многие отмечают, что уже давно обходят их стороной, боясь кататься на старых изношенных каруселях.