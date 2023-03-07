Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области поздравили женщин из ДНР ЛНР с предстоящим праздником. Активисты организовали праздничный концерт.

Сотрудники центра молодежи «Полет» и представители регионального отделения общественного движения «Волонтеры культуры» в рамках Всероссийской акции «Вам, Любимые!» посетили детский санаторий «Орловчанка», на базе которого создан пункт временного размещения граждан, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик.

Активисты вручили жительницам ДНР и ЛНР, а также сотрудницам санатория цветы и организовали праздничный концерт в честь Международного женского дня.

Ранее по поручению губернатора Андрея Клычкова орловская делегация поздравила с наступающим праздником военных женщин-медиков, работающих в полевых условиях в зоне СВО.