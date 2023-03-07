Фото: Сергей Лежнев

Военные женщины-медики получили цветы и посылки из Орловской области. Работниц полевого госпиталя поздравили с наступающим праздником и передали им все необходимое.

7 марта по поручению губернатора Андрея Клычкова орловская делегация посетила военных женщин-медиков, работающих в полевых условиях в зоне СВО. Об этом сообщил советник главы региона Сергей Лежнев в своих соцсетях.

Девушек поздравили с наступающим праздником и передали им посылку с теплыми флисовыми кофтами, термоносками, термобельем, костюмами, тактическими кроссовками, сабо-«кроксами» и обычными легкими кроссовками.

- И, конечно же, каждая их них сегодня получила цветы к 8 марта! Мы благодарны за их упорный и геройский труд на самой передовой, желаем всем здоровья, успехов, тепла, скорейшей победы и возвращения домой! Защищать Родину можно не только с оружием в руках, но и множеством других способов. Ваш вклад в выполнение задач СВО, дорогие девушки-медики, неоценим!, - написал Сергей Лежнев.