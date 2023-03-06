Орловский СК проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре в частном доме

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловский СК проводит проверку по факту гибели трех человек при пожаре. Трагедия произошла вечером 5 марта в селе Красная Слободка.

О проведении доследственной проверки сообщает пресс-служба СУ СК региона. Как ранее писала "Комсомолка", в селе Красная Слободка Глазуновского района загорелся деревянный жилой дом. В результате пожара дом выгорел на 96 квадратных метров. В помещении пожарными были обнаружены тела 52 и 31-летней женщин, а также погибший мужчина, личность которого устанавливается. Предположительно возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ведомства.