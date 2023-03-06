Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре погибли три человека. Расследованием обстоятельств занимаются специалисты.

Чрезвычайное происшествие случилось в воскресенье, 5 марта, около восьми часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В селе Красная Слободка Глазуновского района загорелся деревянный жилой дом. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади, уже обрушилась кровля. Огонь мог перейти на соседний дом. В результате пожара дом выгорел на 96 квадратных метров. В помещении пожарными были обнаружены тела 52 и 31-летней женщин, а также погибший мужчина, личность которого устанавливается. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении.