Фото: телеграмм-канал "Телеграммы из Орла"

Орловский губернатор Андрей Клычков изучил столичный опыт строительства студенческого кампуса. Глава региона побывал в МГТУ имени Николая Баумана.

В корпусе, который посетил Андрей Клычков, будет размещен кластер «Инженерия в науках о жизни». Там будут располагаться современные мобильные учебные аудитории и лаборатории, оснащенные инновационным оборудованием, которое позволит молодым ученым работать над перспективными направлениями исследований.

Орловская делегация также побывала в инжиниринговом центре наземных транспортно-технологических систем. Он предназначен для выполнения различных работ и реализации образовательных программ в области создания и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов.

- Ректор Бауманского университета Михаил Гордин и президент вуза Анатолий Александров поделились опытом реализации проекта по строительству кампуса: рассказали о его инфраструктуре, планах развития и нюансах строительства, а также о сложностях, которые возникали на разных этапах осуществления проекта, - сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Напомним, в Орле в этом году начнется строительство межвузовского кампуса. Объект планируют сдать в 2026 году. В рамках создания межвузовского кампуса в Орле построят 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры: 1,5 тысячи новых мест в общежитиях, лектории, лаборатории для прикладной науки, площадки для отдыха и парковые зоны, стадион и кинотеатр. На эти цели регион получит 10 миллиардов рублей.