Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле в этом году начнется строительство межвузовского кампуса. Объект планируют сдать в 2026 году.

Ход реализации проекта обсудили в администрации Орловской области. Совещание провел губернатор Андрей Клычков.

В рамках создания межвузовского кампуса в Орле построят 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры: 1,5 тысячи новых мест в общежитиях, лектории, лаборатории для прикладной науки, площадки для отдыха и парковые зоны, стадион и кинотеатр. На эти цели регион получит 10 миллиардов рублей.

- Участники совещания отметили, что в рамках реализации проекта необходимо объединить все ступени образования: от дошкольного и школьного до вуза и трудоустройства. Именно это является главной целью реализации проекта - объединение школьного и высшего образования, науки и прикладной составляющей, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый камень в строительство кампуса планируют заложить в 2023 году, а в 2026 году объект должен начать функционирование.

Напомним, кампус будет представлять собой студенческий городок и образовательный центр с полной инфраструктурой, его построят на базе ОГУ им. Тургенева.