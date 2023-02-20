Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Два человека попали в больницу после аварии под Орлом. ДТП произошло вечером 19 февраля на автодороге «Орел-Знаменское».

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 43-летний водитель

автомобиля "Фиат Пунто" ехал по дороге со стороны поселка Знаменское в направлении Орла. В районе 18 километра автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус" под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водителя автомобиля "Фиат" и пассажира "Форда" госпитализировали.

Как ранее писала "Комсомолка", после аварии орловские спасатели вытащили застрявшего в автомобиле водителя. Его зажало во время ДТП.