Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели после аварии вытащили застрявшего в автомобиле водителя. ДТП произошло 19 февраля на автодороге «Орел-Знаменское».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, днем спасатели выезжали на место аварии. На 30-м километре трассы «Орел-Знаменское» столкнулись автомобили «Фиат Пунто» и «Форд Фокус». Во время ДТП одного из водителей зажало в автомобиле. Сотрудники МЧС достали пострадавшего из искореженного автомобиля и передали врачам скорой помощи. Мужчина был госпитализирован в областную больницу. В причинах ДТП разбираются сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Всего в Орловской области за прошедшие выходные на помощь населению спасатели выезжали 18 раз.