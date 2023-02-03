Вадим Ничипоров назначен первым замом мэра Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Мэр Орла выбрал своего первого заместителя. Им назначен Вадим Ничипоров.

Об этом Юрий Парахин уведомил сегодня коллектив и подведомственные муниципальные учреждения. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, Ничипоров накануне уже приступил к своим новым обязанностям. Чиновник будет курировать вопросы градостроительства, строительства и дорожного хозяйства. Новый первый заместитель городского главы прежде занимал должность заммэра города Орла – начальника ЖКХ и транспорта администрации Орла.

Напомним, ранее председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Петру Юдину доложить ему о ходе проверки в отношении Вадима Ничипорова, на которого пожаловались орловские перевозчики из-за давления и поборов с его стороны. К делу подключилась и местная прокуратура.