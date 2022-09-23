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Александру Бастрыкину доложат о проверке в отношении заммэра Орла. Ранее местные перевозчики пожаловались на давление и поборы со стороны чиновника.

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Петру Юдину доложить ему о ходе проверки в отношении заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее перевозчики, обслуживающие несколько городских маршрутов, записали видеообращение, где попросили обратить внимание на ситуацию председателя СК РФ. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате.

К делу подключилась и региональная прокуратура. Редакция «КП-Орел» продолжает следить за ситуацией.