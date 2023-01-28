Фото: правительство Орловской области

Дольщикам долгостоя в Нарышкино начнут выплачивать компенсации с 30 января. Деньги получат 50 человек.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Орловцы, купившие жилье в многоквартирном доме №10б по улице Садовой в пгт. Нарышкино Урицкого района могут подать заявление на выплату через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтовой службой на адрес Фонда: 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом №5, помещение 23.

Напомним, застройщик трехэтажки на улице Садовой обанкротился, своих квадратных метров люди так и не увидели. Решение о выплате возмещения участникам долевого строительства многоквартирного дома было принято 30 декабря 2022 года. После получения денежного возмещения будут восстановлены права 50 участников долевого строительства данного дома.