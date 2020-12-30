В орловском районном центре Нарышкино достроят брошенный дом. Решение о финансировании принял Фонд защиты прав дольщиков.Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области. Сообщается, что размер финансирования мероприятий по завершению строительства жилого дома составит около 21,8 млн рублей, из них за счет федеральных средств – порядка 20,7 млн рублей и более 1 млн рублей – за счет средств региона.Речь идет о трехэтажке по улице Садовой районного центра. Квартиры по долевому участию здесь купили 32 человека, однако застройщик ООО \\"Домстрой\\" обанкротился, своих квадратных метров люди так и не увидели.- В дальнейшем будет заключена сделка по безвозмездной передаче имущества Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства третьему лицу – Фонду Орловской области по защите прав граждан-участников долевого строительства, - сообщает пресс-служба обладминистрации.