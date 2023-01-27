Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле заложат сквер Героев – защитников Донбасса. Идею его создания поддержали депутаты горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Проект и принципиальные мероприятия по благоустройству сквера планируется выполнить в этом году.

Напомним, что ранее большинство архитекторов, историков и лидеров общественных организаций, присутствующих на заседании городской комиссии поддержали вариант создания сквера в районе автовокзала.

Членам комиссии предлагалось поддержать одну из пяти территорий, подобранных общественностью или управлением градостроительства администрации. Большая часть присутствующих выступила за идею создания сквера в районе дома №231 по улице Комсомольской.