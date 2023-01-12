В Орле обсудили место для создания сквера Героям Донбасса

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле обсудили место создания сквера Героям Донбасса. Он может появиться в районе автовокзала.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, этот вариант поддержало большинство архитекторов, историков и лидеров общественных организаций, присутствующих на заседании городской комиссии.

Членам комиссии предлагалось поддержать одну из пяти территорий, подобранных общественностью или управлением градостроительства администрации. Большая часть присутствующих выступила за идею создания сквера в районе дома №231 по улице Комсомольской.

- Автовокзал — главное связующее звено областного центра с муниципалитетами. Нельзя не отметить также, что именно мимо этого места проезжают и наши эшелоны, которые отправляются на передовую. Это будет одухотворять наших ребят», - отметил председатель областной организации ветеранов Пограничных войск «Пограничник» Андрей Алексеев.

Для принятия окончательного решения материалы результатов заседания направили в Орловский городской Совет народных депутатов.