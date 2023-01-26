Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловский аэропорт примет первые самолеты в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, самолеты будут совершать по 6-8 рейсов в неделю. Оператора выберут сразу после строительства площадки.

«Аэропорт - показательный момент с точки зрения статуса региона, его инвестиционной привлекательности, однако он не должен причинять неудобств жителям, что полностью отражено в концепции, решении пойти по пути чартерного сообщения», - отметил Андрей Клычков.

Напомним, возрождать «Южный» будет московское НАО «Ирмаст-Холдинг». Эта компания реконструировала аэродромную базу в Воронеже, ИВПП-2 аэропорта «Якутск» и покрытие в аэропорту «Шереметьево».

Цена контракта составляет 1 миллиард 10 миллионов 101 тысяча 10 рублей. За эту сумму подрядчик должен будет довести инфраструктуру аэропорта до требований, предъявляемых к посадочным площадкам. Работы должны завершить до 23 ноября 2023 года.

Согласно проектной документации, аэровокзальный комплекс будет включать здание аэровокзала, аванперрон и привокзальную площадь. Аэропорт планируют открыть в следующем году. Из Орловской области в другие регионы страны будет вылетать 6-8 самолетов в месяц, вместимостью 75-90 человек.