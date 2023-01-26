ФОТО: АККАУНТ NATURE SCIENCE/ВКОНТАКТЕ

Стала известна причина массовой гибели диких животных в Орловской области. Прокуратура приняла меры реагирования в отношении виновников.

Под проверку попала компания ООО АПК "Юность", на территории которой зафиксировано нарушение законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в адрес руководителя предприятия внесено представление. Поставлен вопрос о возмещении ущерба причиненного гибелью животных.

- При необходимости прокуратурой будут реализованы полномочия по взысканию ущерба в судебном порядке, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, внесены представления руководителям регионального департамента надзорной контрольной деятельности и главе администрации Должанского района.

Под контролем прокуратуры также проводятся две процессуальные проверки.

Напомним, в ноябре прошлого года в Должанском районе обнаружили 28 павших воронов, одну лису, одну болотную сову и одного канюка.