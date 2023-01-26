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Стала известна причина массовой гибели диких животных в Орловской области. Прокуратура приняла меры реагирования в отношении виновников.
Под проверку попала компания ООО АПК "Юность", на территории которой зафиксировано нарушение законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в адрес руководителя предприятия внесено представление. Поставлен вопрос о возмещении ущерба причиненного гибелью животных.
- При необходимости прокуратурой будут реализованы полномочия по взысканию ущерба в судебном порядке, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, внесены представления руководителям регионального департамента надзорной контрольной деятельности и главе администрации Должанского района.
Под контролем прокуратуры также проводятся две процессуальные проверки.
Напомним, в ноябре прошлого года в Должанском районе обнаружили 28 павших воронов, одну лису, одну болотную сову и одного канюка.