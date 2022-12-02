Орловская прокуратура проводит проверку по факту гибели диких животных. Павших зверей и птиц обнаружили в Должанском районе.

Надзорное ведомство проверит соблюдение природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами.

- К проверке привлечены специалисты органов контроля, при надзорном сопровождении прокуратуры проводятся исследования причин гибели животных. Результаты проведения исследований поставлены на контроль, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в ноябре в Должанском районе обнаружили 28 павших воронов, одну лису, одну болотную сову и одного канюка.