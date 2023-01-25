Фото: Елена Зябкина

На Орловщине отремонтируют еще 14 дорог. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 24 километра.

Накануне в Орловской области заключили контракт на выполнение ремонта 14 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы иZ Орла".

Подрядчиком для выполнения всех работ является ГУП Орловской области "Дорожная служба". Таким образом, до 31 августа 2023 года государственным унитарным предприятием будут проведены работы общей стоимостью 500 млн рублей на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Верховском, Залегощенском, Колпнянском, Кромском, Малоархангельском, Новосильском, Сосковском и Шаблыкинском районах.

В прошлом году на ремонт региональных и межмуниципальных автодорог было направлено более 4,5 млрд рублей.