Фото: пресс-служба администрации города Орла

Семье погибшего орловца вручили орден Мужества. Торжественное собрание прошло накануне в лицее №18.

В этом образовательном учреждении учатся дети Сергея Комиссарова, военнослужащего погибшего в бою СВО. Всего у мужчины осталось четверо наследников, младшей дочке еще нет и трех лет.

Родился Сергей Комиссаров в Тюменской области, а уже в 1994 году семья перебралась в наш регион. Мужчина занимался рукопашным боем, организовал секцию в областном центре.

В начале лета прошлого года он подписал контракт и вступил в ряды добровольцев СВО. Через месяц, 3 июля, при зачистке леса столкнулся с численно превосходящей диверсионно-разведывательной группой противника, завязался бой. Военнослужащий получил пулевое ранение, а затем рядом с ним разорвался снаряд.

Указом президента России Сергей Комиссаров представлен к государственной награде – ордену Мужества (посмертно).

Высокую награду из рук военного комиссара Свердловского и Покровского районов Евгения Капленко получила жена погибшего. Он подчеркнул, что орден Мужества – одна из немногих наград, которые вручаются посмертно: «Именно ее статус говорит о том, что мужество, проявленное человеком при исполнении своего долга, являются примером для всех, кто продолжает нести службу».

Отметим, что в память о Сергее Комиссарове в музее «Зеркало истории» лицея №18 будет открыта экспозиция, рассказывающая о его подвиге.