Фото из аккаунта Владимира Круглого в "ВК"

Дело о закрытии орловского гемодиализного центра рассмотрят в Верховном суде. Сенатор Владимир Круглый попросил пересмотреть решения региональных судов.

Документ опубликован на официальном сайте Верховного суда РФ.

Заслуженный врач РФ встал на сторону 44 пациентов центра, которым для эффективного лечения необходимо медицинское учреждение данного типа в родном городе. Владимир Круглый обращает внимание на ошибки, допущенные в судебном решении. Например, суд необоснованно отказал в проведении повторной экспертизы на предмет угрозы жизни, здоровья и имущества жильцов дома №1 на улице Красноармейской после произведенной перепланировке нежилого помещения.

Кроме того, сенатор критикует вывод Советского районного суда и Орловского областного суда о невозможности функционирования гемодиализного центра в пристройке многоквартирного дома из-за наличия ВИЧ-инфекцированного пациента. Владимир Круглый считает, что он основывается на утверждении, что гемодиализный центр оказывает помощь по профилю "инфекционные болезни", в то время как он работает по профилю "нефрология".

Напомним, в Орле не утихает скандал вокруг гемодиализного центра “Фрезениус”, расположенного в пристройке к дому №1 на улице Красноармейской. Из-за решения суда медцентр может закрыться, а его пациенты будут вынуждены перейти на лечение в другие медучреждения.