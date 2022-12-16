«Никому не хочется умирать». В Орле инвалиды отвоевывают право лечиться в гемодиализном центре

Фото: процедура гемодиализа

В Орле вторую неделю не утихает скандал вокруг гемодиализного центра “Фрезениус”, расположенного в пристройке к дому №1 на улице Красноармейской. Из-за решения суда медцентр может закрыться, а его пациенты будут вынуждены перейти на лечение в другие медучреждения.

Иск к медучреждению подали жильцы элитной многоэтажки, где расположен центр. Они смогли убедить суд запретить руководству “Фрезениуса” осуществлять в данном помещении деятельность, связанную с гемодиализом. Но на защиту центра встали его пациенты, которые отказались покидать медучреждение и попросили о помощи президента РФ Владимира Путина.

“Комсомолка” пообщалась с медиками, пациентами и жильцами дома, чтобы узнать их позицию по поводу возможного переезда медицинского центра.

Для нас принципиально сохранить жизни людей

Многоквартирный дом №1 на улице Красноармейской находится в самом сердце Советского района. В нем всего один подъезд, который рассчитан на 110 квартир. Счастливые обладатели квадратных метров в этой многоэтажке имеют в распоряжении собственную котельную, систему видеонаблюдения, круглосуточного консьержа, подземную парковку и детскую площадку. Стоимость “трешки” в этом доме стартует от 14 миллионов рублей, четырехкомнатную квартиру можно купить чуть дороже - за 16 миллионов рублей.

В шаговой доступности от многоэтажки находится городской и детский парки, центральная площадь города, кафе, рестораны, поликлиники, школы, детские сады, транспортная развязка в любой конец города и ненавистный жильцам дома диализный центр.

Фото: дом №1 на улице Красноармейской в Орле Фото: Ирина КАБАНОВА

Медучреждение спрятано от посторонних глаз. Нет никакого намека на то, что внутри помещения с вывеской “Мебель” врачи ежедневно спасают жизни больных острой и хронической почечной недостаточностью. Помощь здесь оказывают практически круглосуточно: первые пациенты приходят на процедуры в седьмом часу утра, последние - покидают “Фрезениус” после 11 часов вечера.

Гемодиализ представляет собой очищение крови от токсичных веществ и избытка воды при помощи аппарата «искусственная почка». Длительность процедуры составляет 4,5 часа. Чтобы иметь возможность жить полноценной жизнью, пациенты медцентра вынуждены приходить на диализ от двух до трех раз в неделю.

Главврач Меньшикова Лариса Николаевна не понаслышке знает историю каждого своего пациента. Вместе с ними она и персонал центра разделяют не только горести, но и радости. На глазах медиков их подопечные заводят семьи, рожают детей и путешествуют. Ежедневно полсотни людей с разной судьбой и историей приходят сюда не только за лечением, но и за поддержкой, мотивацией и позитивным настроем, которые помогают им бороться за жизнь.

- Те психотические состояния, которые начинают посещать человека, помимо боли, не дают людям спокойствия. Здесь стоит вопрос, насколько ты готов быть мужественным? Ведь уйти из жизни, отказавшись от борьбы, проще простого. От человека зависит, какой путь он выберет. Это тяжелое испытание, но далеко не конец, - поделилась Лариса Николаевна.

Фото: гемодиализный центр Фото: Ирина КАБАНОВА

Бороться за право на существование приходится не только больным, но и администрации центра. Однако руки здесь опускать не принято, поэтому помогать во “Фрезениусе” планируют до последнего пациента.

Если двери закроются, то пациенты пойдут в другие места, но они сами этого не хотят. Мы все, как одна большая семья. Я - обычный врач, а наши пациенты - это обычные люди, которые нуждаются в нашей помощи. Пока они сюда ходят, мы здесь будем работать. Мы просто так не сдадимся. Для нас принципиально сохранить жизни людей. Никому не хочется умирать, - отметила Лариса Меньшикова.

По словам главврача медцентра, сейчас пациенты живут полноценной жизнью: копают картошку, занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Однако без процедуры диализа самочувствие больных будет стремительно ухудшаться и через неделю-другую пациенты рискуют в лучшем случае скатиться в депрессию, в худшем - скончаться.

В настоящее время департаменту здравоохранения Орловской области дано поручение предложить пациентам медцентра другие учреждения, однако они категорически недовольны существующим выбором и не хотят покидать центр на Красноармейской.

Фото: зал для проведения процедуры гемодиализа Фото: Ирина КАБАНОВА

Фактически выбор у пациентов “Фрезениуса” есть, но на практике дело обстоит иначе. Во-первых, гемодиализные больные сомневаются в том, что другие центры оборудованы современными аппаратами для комфортного проведения процедуры. Во-вторых, центр на Красноармейской - единственный в городе проводит гемодиализ детям. То есть, если помещение все же опечатают, в самом уязвимом положении окажутся дети.

- У нас на лечении находятся два ребенка. Больше их никто взять не сможет. В областной больнице этого диализа нет, в других центрах ничего не приспособлено для детей. Сколько времени ребенок сможет находиться без лечения, пока эти богатые люди не решат, куда его девать? На данный момент они месяц спокойно могут прожить, но все эти качели, когда чистый организм забивается шлаками, очень опасны для сердечной деятельности, мозга и костей, - рассказала Лариса Николаевна.

Главврач рассказала, что после ее увольнения из детской ООКБ там закрыли отделение гемодиализа, штат расформировали, а оборудование отключили. Причем подключить его снова технически невозможно. Ситуацию усложняет и то, что кроме Ларисы Николаевны в Орловской области нет врачей, занимающихся детским гемодиализом. А значит, что никаких альтернатив в ближайшем будущем детям, нуждающимся в процедуре, предложить не смогут.

Нас бояться не стоит, с нами нужно дружить!

В попытках отстоять право на лечение в городском центре гемодиализа его пациенты сняли серию роликов “Я не заразный”. В видеообращениях инвалиды рассказали, из-за чего оказались в медцентре. Вот их история.

Сергей Снегирев в детстве заболел ангиной. Болезнь дала осложнение на почки, спустя время орловец оказался на диализе, и вот уже почти шесть лет он еженедельно приходит на эту процедуру. В аналогичной ситуации оказался и Сергей Иванов.

Еще один пациент Сергей Локштанов 37 лет назад заболел сахарным диабетом, впоследствии у него отказали почки. На диализе мужчина находится уже семь лет.

А орловчанку Клавдию Ставцеву в гемодиализный центр привела хроническая почечная недостаточность.

- Я не заразна! У меня просто ХПН. Нас бояться не стоит, с нами нужно дружить, - поделилась Клавдия.

Среди пациентов медцентра есть и те, кто находится на гемодиализе больше 10 лет. Денис Белевцев проходит процедуру с 2008 года.

- Я не заразный. Когда открылся “Фрезениус”, я перешел сюда. Здесь я женился, кстати моя жена тоже рядом со мной лежит, лечится в данный момент. Не закрывайте, пожалуйста, центр, - сказал Денис.

Фото: пациенты гемодиализного центра

На днях орловские гемодиализные больные записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой защитить их тянущейся два года травли.

В нем инвалиды рассказали, что гемодиализ - это буквально их жизнь, ведь без процедуры они не смогут продержаться более трех дней.

По словам гемодиализных больных, их самая большая боль - это жильцы элитной многоэтажки на улице Красноармейской,1, которые на протяжении нескольких лет выступают против размещения медцентра в пристройке к их дому.

- Они объявили нам, инвалидам, войну. Они не только упорно кричали, что боятся заразиться от нашей крови, но и пытались парализовать работу центра и оправить пациентов на тот свет, - заявили орловцы.

Мне принципиально, чтобы начался процесс съезда

С утверждениями пациентов медцентра в корне не согласен старший по дому №1 на улице Красноармейской Александр Шубин. В беседе с “Комсомолкой” он заявил, что после проведения двух строительных экспертиз медучреждение признали неподходящим для проведения процедуры гемодиализа, именно поэтому центр не может работать на прежнем месте.

По словам Шубина, медцентр по закону должен иметь автономные системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжение. В то же время канализация центра не автономна, все стоки оттуда стекают в городскую ливневку и на машины жителей дома.

- У нас собственница квартиры вышла на парковку, а на капоте ее “Мерседеса” гильза от трубы. Потом вся эта система, которую они установили, потекла на эти же машины. Что оттуда из трубы течет? Это не просто водичка. А год назад у соседа на “Range Rover” текло из унитаза. Он очень был доволен. Вам приятно, когда на вашу машину течет канализация?, - возмутился старший по дому.

Шубин уверен, что в сложившейся ситуации виноваты собственники помещения, которые сдали его в аренду. По его словам, на начальном этапе, когда в медцентре не было ни диализных аппаратов, ни плитки, ни стен, суд наложил запрет на проведение строительно-монтажных работ в пристройке к дому, но ремонт все равно провели. А в попытках сделать помещение пригодным для медучреждения, рабочие испортили имущество собственников дома.

- Претензии у нас только к помещению. Мы не против инвалидов, не против медицинского центра вообще в Орловской области. Суд не закрывает “Фрезениус” в Орловской области, он запрещает медицинскую деятельность связанную с гемодиализом именно в том помещении. Им нужно обслуживать пациентов, а мне как старшему по дому нужно проводить их оттуда, потому что это помещение не приспособлено для гемодиализа, - подчеркнул Шубин.

Он также отметил, что в диализных центрах должно быть четкое понимание площадей. Это регламентировано законом. У “Фрезениуса” этих площадей не хватает, поэтому, например, склад солей находится в месте с системой водоочистки. По этой же причине в медцентре не могут функционировать все пожарные выходы.

Фото: одно из помещений центра гемодиализа Фото: Ирина КАБАНОВА

В подтверждение своих слов старший по дому привел заключения судебных экспертиз и заявил, что истцы считают пациентов и руководство медцентра заложниками ситуации. Несмотря на это жильцы дома готовы судиться и доказывать свою правоту до последнего.

- Мы уже устали от этого беззакония. Мне принципиально, чтобы начался процесс съезда, потому что есть решение суда, которое мы не исполняли два месяца. Мы будем идти до Верховного суда. Я не намерен сдаваться, мне нужно все восстанавливать за счет собственников. Если центр откроется где-то в соседнем здании, я буду очень рад. Даже приду на открытие, - заявил Шубин.

Александр уверен, что приставы должны обязаны опечатать помещение, а руководство центра подать в суд на собственников. Именно такой исход, по мнению Шубина, поможет руководству медцентра возместить убытки.

- Мы живем в правовом государстве, где есть закон. Если они переезжают и начинают судебный процесс против двух собственников, которые ввели в заблуждение руководство медцентра, то я даже готов им посодействовать. Это реальное мошенничество. И центр должен взыскать с них все расходы до копеечки, - заключил Шубин.

Постскриптум

В настоящее время на вступившее в законную силу решение суда подана жалоба, которая будет рассмотрена первым кассационным судом общей юрисдикции в Саратове. По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, никаких "опечатываний" и "выселений" во “Фрезениусе” в ближайшие дни не будет.

Адвокат Орловской областной коллегии адвокатов Вера Бунина считает, что суд, вставший на сторону жильцов дома, не выяснил все обстоятельства по делу, а именно: сможет ли функционировать данный диализный центр в другом месте, и насколько он является жизненно необходимым для пациентов.

- В соответствии со ст. 79 ГПК РФ по делу назначалось несколько экспертиз. Их целью было выявление нарушений при переустройстве, перепланировке и эксплуатации нежилого помещения. Однако прекращая эксплуатацию спорного помещения в качестве диализного центра, суд не назначил экспертизу на предмет того, возможна ли эксплуатация диализного центра в данном помещении в том случае, если используемые центром инженерные коммуникации будут обустроены без использования общего имущества многоквартирного дома, - отметила Вера Бунина.

На сторону пациентов и руководства диализного центра встал и прокурор Орловской области Алексей Тимошин. На встрече с гемодиализными больными глава надзорного ведомства пообещал выйти с представлением в Конституционный суд РФ. Вопрос соблюдения прав и интересов пациентов при их распределении в другие медицинские учреждения Тимошин поставил на личный контроль.

Накануне к делу подключился и глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он дал указание руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину провести процессуальную проверку по обращению пациентов центра гемодиализа.

К чему приведет череда назначенных проверок, покажет время. А пока полсотни орловских гемодиализных больных продолжают лечиться и радоваться каждому дню. Но самое важное, что все они продолжают жить!