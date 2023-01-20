В Орле возбудили уголовное дело из-за хищения двух миллионов рублей у сироты

Фото: Ольга Супонева

В Орле после проверки информации, прозвучавшей в эфире «Первого канала» в программе "Мужское/женское", возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

По предварительным данным, с января 2015 года по август 2020 года на территории Орла обманным путем с расчетных счетов 20-летнего сироты были похищены денежные средства в общей сумме не менее 2 миллионов рублей. - В настоящее время следователем осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - уточнили в пресс-службе ведомства. Напомним, в ходе передачи сирота из Орла рассказал что, приемные родители украли у него деньги. Кроме того, орловец считает, что администрация Орла предоставила ему жилье ненадлежащего качества, требующее ремонта, с задолженностью по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 100 тысяч рублей. Сразу после выхода передачи в эфир региональные прокуратура и СУ СК организовали проверку информации.