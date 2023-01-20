В Орле прокуратура и СК начали проверку после заявлений местного сироты на федеральном канале

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Прокуратура и СУ СК РФ по Орловской области проводят проверку прозвучавшей в эфире «Первого канала» в программе «Мужское/женское» информации. В ходе передачи 20-летний сирота из Орла рассказал о подозрениях в отношении своих приемных родителей и нарушениях своих прав.

По словам молодого человека, приемные родители украли у него деньги. Кроме того, орловец считает, что администрация Орла предоставила ему жилье ненадлежащего качества, требующее ремонта, с задолженностью по оплате коммунальных услуг на сумму свыше 100 тысяч рублей.

В ходе проверок будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Промежуточные результаты проверочных мероприятий и мерах, принимаемых по восстановлению нарушенных прав сироты, сообщат главе СК России Александру Бастрыкину.