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НовостиОбщество20 января 2023 9:53

Эксперты отмечают спрос на кредитные карты Сбера в Черноземье

В прошлом году Центрально-Черноземный Сбербанк выдал около 460 тысяч кредитных карт. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года
Источник:kp.ru

Чаще других кредитные карты в 2022 году, также, как и в 2021 году, открывали жители Воронежской области – около 150 тысяч кредиток, а также жители Белгородской области - более 80 тысяч.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Спрос на кредитные карты связан с выгодными условиями и удобством оформления. Финансовая грамотность населения также растет. Многие наши клиенты эффективно используют беспроцентный период до 120 дней. При ответственном подходе к своим финансам такие продукты для большинства становятся нормой и выгодным инструментом при планировании расходов».