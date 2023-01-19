Фото: Анастасия Войницкая

Орловцев, оставшихся без воды на Новый год, лишили света. Жители дома на улице Тургенева, 4 вновь бьют тревогу и просят о помощи мэрию.

По словам жильцов скандально известной двухэтажки в центре Орла, из-за проблем со светом, собственники ряда квартир остались и без тепла, так как часть дома отапливается котлами. Управляющая компания самостоятельно решать проблему отказалась и передала заявку на Облэнерго.

- В начале десятого утра аварийная служба Облэнерго приехала. Как выяснилось к тому времени, без света остался не только наш дом, но и Ленина 19/2, часть которого признана аварийной и расселена. Аварийщики прошли целый квест в поисках места обрыва, в ходе которого мы выяснили, что электроснабжение к нам поступает по странной траектории, 3 столбам и фасаду аварийного дома. Хотя и есть отличный столб в 3 метрах от общедомового оборудования. После 2 часов поиска аварийщики уехали на обед, - рассказали жильцы.

А пока проблемы со светом не решены, энергетики советуют жителям двухэтажки не жаловаться и есть продукты, чтобы те не пропали. Такое положение дел крайне не устраивает собственников квартир, которые с декабря прошлого года вынуждены самостоятельно бороться с бмедлительностью УК и коммунальных служб.

- Чтобы не происходило с нашим домом, все сводится к отсутствию ответственности и желанию сделать здесь все один раз, но хорошо! Уважаемая администрация города, мы здесь не свиньи живем, а люди! Не надо нас бросать наедине с нашими проблемами, - заявили жильцы дома.

Ранее "Комсомолка" писала, что в этом же доме в декабре прошлого года начались проблемы с подачей воды. В управляющей компании Советского района жильцам пообещали наладить подачу воды до конца года, но после визита специалистов ситуация к лучшему не изменилась. Оказалось, что причиной отключения стал прорыв трубы. Вернуть воду в дом удалось лишь 11 января. Теперь в ситуации разбирается прокуратура области.