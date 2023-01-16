Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

Орловцы могут пожаловатья на состояние подвальных помещений. В регионе усилят контроль за соответствием укрытий установленным требованиям.

Об этом сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла". С жалобой на плохое состояние подвала можно обратиться в Управление государственной жилищной инспекции регионального департамента надзорной и контрольной деятельности по адресу: город Орел, улица Московская, дом 159, или по телефону 54-02-17.

Ранее, житель МКД № 16 по переулку Почтовому пожаловался на состояние подвального помещение. Несмотря на то, что подвал был захламлен, он был указан в интерактивной карте как пригодное убежище на случай ЧС.

В связи с этим администрации города Орла совместно с УК ООО «Содействие» рекомендовано незамедлительно привести подвальное помещение в надлежащее состояние.

- По факту предоставления недостоверной информации администрации города Орла рекомендовано инициировать служебную проверку в отношении должностных лиц допустивших размещение неподготовленных укрытий в «Интерактивной карте укрытий», - уточнил телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Напомним, в Орловской области создана интерактивная карта укрытий. Онлайн-карта размещена на портале "Обращаем внимание". На ней показаны все существующие укрытия Орла и области, а также их адрес и вместимость.