Орловцам доступна интерактивная карта укрытий на случай ЧС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/Архив "Кп"

В Орловской области создана интерактивная карта укрытий. В ней указаны все места, которые жители смогут при необходимости использовать в качестве укрытия.

Онлайн-карта размещена на портале "Обращаем внимание". На ней показаны все существующие укрытия Орла и области, а также их адрес и вместимость.

Вместе с тем для жителей старшего поколения, кроме интерактивной карты, доступны объявления на домах, информационные указатели и таблички.

Напомним, в начале декабря глава региона Андрей Клычков заявил, что в Орловской области почти половина обследованных подвалов не прошла проверку.