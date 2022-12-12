Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/Архив "Кп"

В Орловской области почти половина обследованных подвалов не прошла проверку. На сегодняшний день проверена четвертая часть всех подвалов, которые орловцы смогут использовать в качестве убежищ.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямой линии.

- Я не хочу приукрашивать, но из более чем 700 проверенных по 300 есть замечания. Выданы предписания жилинспекции, управляющим компаниям и отдельным жильцам, - отметил Андрей Клычков.

По словам главы региона, все подвалы в области должны обследовать к 20 декабря. Также губернатор напомнил, что в регионе готовят интерактивную карту убежищ. В ней укажут все места, которые жители смогут использовать в качестве укрытий.

- Лучше мы это сделаем заранее. Лучше перестраховаться и быть готовыми. Мы хоть и не приграничная область, но находимся рядом, поэтому должны быть готовы к любым рискам, - подчеркнул губернатор.