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НовостиОбщество12 января 2023 14:01

Дольщики долгостоя в Нарышкино получат денежные компенсации

Об этом сообщил департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области
Ирина КАБАНОВА
Фото: правительство Орловской области

Фото: правительство Орловской области

Дольщики долгостоя в Нарышкино получат денежные компенсации. Об этом сообщил департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Решение о выплате возмещения участникам долевого строительства многоквартирного дома № 10б по улице Садовой в пгт. Нарышкино было принято 30 декабря 2022 года наблюдательным советом ППК «Фонд развития территорий».

Выплаты произведут за счет имущества Фонда и имущественного взноса из бюджета Орловской области. После денежного возмещения будут восстановлены права 50 участников долевого строительства данного проблемного объекта.

Напомним, застройщик трехэтажки на улице Садовой обанкротился, своих квадратных метров люди так и не увидели.