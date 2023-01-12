Мэрия Орла выплатит три миллиона рублей покалеченному сосулькой подростку

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловский областной суд рассмотрел дело о падении наледи на подростка. Суд постановил взыскать с мэрии Орла три миллиона рублей в пользу пострадавшего и его семьи. Как сообщает ОГТРК, решение вступило в силу.

Несчастный случай произошел 18 февраля прошлого года. Тогда в центре города подтаявшая глыба льда упала с крыши прямо на голову юноше. Парень получил получил тяжелые травмы и попал в реанимацию. По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

Лед упал с крыши исторического здания торговых рядов на Гостиной улице в Орле. Парень просто проходил мимо, когда отколовшийся кусок наледи угодил ему в голову и пробил череп. Посностью восстановиться после полученной травмы подростку не удалось до сих пор.