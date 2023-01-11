Фото: центр ПЭТ/КТ в Орле

Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко просят разобраться в ситуации с закрытием центра ядерной медицины в Орле. Обращение в его адрес направили орловские депутаты.

Как сообщил депутат Орловского областного совета Руслан Перелыгин, накануне он отправил обращения на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева касательно ситуации с закрытием орловского Центра ядерной медицины по диагностике и лечению онкологических заболеваний.

- Уникальная технология по борьбе с раковыми заболеваниями уходит из нашей области с молчаливого согласия региональной власти и губернатора-коммуниста Андрея Клычкова, - написал Перелыгин.

По словам депутата, ситуация с закрытием центра беспрецедентная и является проявлением халатности и некомпетентности со стороны региональной власти.

Напомним, в декабре прошлого года в Орле закрылся центр ядерной медицины. Он специализировался на диагностике и лечении онкологических заболеваний. По словам главы региона, компания прислала письмо, что они экономически не видят целесообразности работать на Орловщине.

Стоит отметить, что Орловская область является одним из регионов России, в которых фиксируется наиболее высокий удельный вес злокачественных новообразований, диагностированных в IV стадии. В то же время показатели смертности и заболеваемости новообразованиями в регионе остаются значительно выше среднероссийских.