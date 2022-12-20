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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:16

В Орле закрылся центр ядерной медицины

Он специализировался на диагностике и лечении онкологических заболеваний
Ирина КАБАНОВА
Фото: центр ПЭТ/КТ в Орле

Фото: центр ПЭТ/КТ в Орле

В Орле закрылся центр ядерной медицины. Он специализируется на диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Уведомление о закрытии медучреждения появилось на официальном сайте центра.

- Уважаемые пациенты и их родственники! Уведомляем, что центр ПЭТ/КТ-диагностики в городе Орел прекращает свою деятельность. Вы можете также обратиться в наши центры в Брянской, Тульской, Липецкой и других областях, - сказано в объявлении.

О причинах закрытия центра накануне рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира. По словам главы региона, компания прислала письмо, что они экономически не видят целесообразности работать на Орловщине.

Стоит отметить, что Орловская область является одним из регионов России, в которых фиксируется наиболее высокий удельный вес злокачественных новообразований, диагностированных в IV стадии. В то же время показатели смертности и заболеваемости новообразованиями в регионе остаются значительно выше среднероссийских.