Фото: СУ СК РФ по Орловской области

«Залегощенского маньяка»‎ Шавката Шаяхмедова приговорили к пожизненному сроку. В суде убийца Вики Гнедовой полностью признал вину.

Как сообщает прокуратура Орловской области, 62-летнего жителя Залегощенского района Шавката Шаяхмедова признали виновным в совершении серии особо тяжких преступлений.

Установлено, в период с 2000 по 2021 год Шаяхмедов совершил четыре убийства. Среди его жертв - трое малолетних детей. Убийства Шаяхмедов совершал с целью скрыть другие преступления в отношении жертв: изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Суд согласился с позицией гособвинения и приговорил Шавката Шаяхмедова к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2021 года каждый житель Орловской области знал имя Вики Гнедовой, школьницы из села Казарь. Одним летним днем девочка ушла из дома и как сквозь землю провалилась. Были развернуты масштабные поиски, которые собрали тысячи неравнодушных человек - поисковиков, волонтеров, спасателей, сотрудников правоохранительного блока. Прочесан был чуть ли не каждый сантиметр полей, лесов, окрестностей, водоемов. Никаких следов Вики обнаружено не было. СК возбудил уголовное дело об убийстве, расследованием занялись следователи из центрального аппарата следкома России.

Под подозрение пожилой сосед семьи пропавшей Вики попал практически сразу. Однако 61-летний Шавкат Шаяхмедов никак себя не выдавал, поведение его было абсолютно спокойным: тихий мужчина, работал слесарем-сантехником в школе, был добр к детям. Но распутать этот клубок из многочисленных преступлений следователям все-таки удалось. Задержали подозреваемого, когда ученица той самой школы, где он работал, заявила о совершенном над ней несколько лет назад насилии. Через несколько месяцев после пропажи Вики, в середине сентября, Шаяхмедов все-таки сознался в убийстве. До того момента поиски девочки не прекращались.