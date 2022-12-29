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Орловцам скоро представят интерактивную карту убежищ. Завершен первый этап ее разработки.

Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По словам главы региона, после некоторой шлифовки карту представят и жителям.

- Сейчас уже первый этап завершен по информационной или интерактивной карте, где каждый житель сможет посмотреть, где какие ближайшие убежища находятся. Осталось сделать этот сервис удобным, - подчеркнул Андрей Клычков.

Кроме того, губернатор сообщил о том, что в Орле проверены все подвальные помещения. О том, какие из них будут пригодны для убежищ, чиновники проинформируют орловцев до нового года.

Напомним, в начале декабря глава региона заявил, что В Орловской области почти половина обследованных подвалов не прошла проверку.