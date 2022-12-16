Фото из аккаунта Владимира Круглого в "ВК"

Сенатор Владимир Круглый поддержал орловских гемодиализных больных и призвал не закрывать центр в Орле. Заслуженный врач РФ рекомендовал жильцам элитной многоэтажки отозвать иск с просьбой закрыть ведущий центр гемодиализа в городе.

Об этом сенатор РФ сообщил в новом выпуске передачи "Контакт" на ОГТРК. Владимир Круглый признался, что был крайне разочарован и поражен решением суда, который встал на сторону жильцов дома. По словам политика, проблема с закрытием центра лежит уже не столько в правовой плоскости, сколько в моральной и нравственной.

- Мне хочется посмотреть в глаза судье. Как можно закрыть действующее лечебное учреждение в городе, где оно крайне нужно, - возмутился Владимир Круглый.

Заслуженный врач РФ напомним, что в случае закрытия медцентра пострадают прежде всего его пациенты, в том числе самые юные, ведь детский диализ в области не проводят.

Владимир Круглый считает, что нельзя допустить закрытия медцентра в угоду людям, которые "проезжая мимо центра в "Лексусах" и Рэндж Роверах" не хотят видеть инвалидов.

- Ужасная история. Она характеризует уровень доброты и состадания в нашем обществе. Самое простое решение этой ситуации - забрать свой иск и заключить мировое соглашение, чтобы центр продолжил свою работу, - обратился Круглый к жильцам дома №1 на улице Красноармейской.

Напомним, в Орле вторую неделю не утихает скандал вокруг гемодиализного центра “Фрезениус”, расположенного в пристройке к дому №1 на улице Красноармейской. Из-за решения суда медцентр может закрыться, а его пациенты будут вынуждены перейти на лечение в другие медучреждения.

Иск к медучреждению подали жильцы элитной многоэтажки, где расположен центр. Они смогли убедить суд запретить руководству “Фрезениуса” осуществлять в данном помещении деятельность, связанную с гемодиализом. Но на защиту центра встали его пациенты, которые отказались покидать медучреждение и попросили о помощи президента РФ Владимира Путина.