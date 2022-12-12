Орловские пациенты гемодиализа встретятся с прокурором области Алексеем Тимошиным

Фото: скриншот из обращения Клавдии Ставцевой

Завтра, 13 декабря, пациенты орловского центра гемодиализа «Фрезениус» встретятся с прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным. Об этом "Комсомолке" стало известно из собственных источников.

Выяснилось, что вопрос по диализному центру на улице Красноармейской в Орле Алексей Тимошин держит на личном контроле. По его поручению и будет организована встреча с пациентами медцентра.

Напомним, ранее орловчанка Клавдия Ставцева и другие пациенты орловского центра гемодиализа «Фрезениус» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой защитить их тянущейся два года травли.

Поводом к обращению стало решение судов двух инстанций, согласно которому медцентру придется покинуть помещение в доме №1 на улице Красноармейской. Иск к медцентру подали жильцы элитной многоэтажки, расположенной по этому же адресу. Они потребовали запретить ответчикам осуществлять в данном помещении деятельность медицинской организации, связанной с гемодиализом.