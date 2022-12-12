Орловчанка, дозвонившаяся до президента, снова просит Путина о помощи

Фото: скриншот из обращения Клавдии Ставцевой

Орловчанка Клавдия Ставцева и другие пациенты орловского центра гемодиализа «Фрезениус» записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой защитить их тянущейся два года травли.

Поводом к обращению стало решение судов двух инстанций, согласно которому медцентру придется покинуть помещение в доме №1 на улице Красноармейской. Иск к медцентру подали жильцы элитной многоэтажки, расположенной по этому же адресу. Они потребовали запретить ответчикам осуществлять в данном помещении деятельность медицинской организации, связанной с гемодиализом.

На защиту центра гемодиализа «Фрезениус» встали его пациенты. В своем видеообращении инвалиды, которые несколько раз в неделю приезжают сюда на процедуру очистки крови, попросили избавить их от социальной напряженности и дать возможность спокойно проходить процедуру в центре.

- Наш гемодиализный центр по оснащению и по проводимым процедурам является лучшим в Орловской области. Нам предлагают переходить в другие центры, которые здесь есть, но, к сожалению, уровень гемодиализа, по моему мнению, там ниже, чем здесь. Это как операция полосная или операция проколом, то есть результат в конце будет один и тот же, но пациенту будет лучше при второй операции. Поэтому мы пытаемся бороться за наш центр, чтобы он продолжал работать, - рассказал один из пациентов центра.

Инвалиды напомнили, что гемодиализ - это их жизнь. Без процедуры пациенты центра не смогут прожить более трех дней.

- Наша самая большая боль - это жильцы вот этой элитой многоэтажке, с двухэтажными квартирами и бассейнами. С самого первого дня открытия центра они объявили нам, инвалидам, войну. Они не только упорно кричали, что бояться заразиться от нашей крови, но и пытались парализовать работу центра и оправить пациентов на тот свет, - заявили обратившиеся.

Кроме того, пациенты «Фрезениуса» признались, что очень сильно сомневаются в честности проведенных экспертиз и принятого решения о закрытии центра на улице Красноармейской. В связи с этим гемодиализные больные попросили президента разобраться в ситуации и назначить новые независимые экспертизы в любом другом регионе , кроме Орловской области.

В ближайшее время на нашем сайте мы опубликуем подробности случившегося и расскажем позицию врачей медцентра и жильцов элитной многоэтажки.

Напомним, в 2017 году Клавдия Ставцева уже рассказывала о своих бедах Владимиру Путину. Инвалид первой группы сообщила, что более полугода не получала жизненно важные препараты. Владимир Владимирович обещал помочь и не обманул.