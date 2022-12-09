Фото: Ольга Супонева

Орловцы смогут вакцинироваться от гриппа и коронавируса на ярмарке. Пункт вакцинации будет работать 10 и 11 декабря на улице Приборостроительной.

Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", привиться горожане смогут с 9 до 16 часов. Для получения сертификата о вакцинации при себе нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в настоящее время почти восемь тысяч орловцев болеют гриппом и ОРВИ. Причем все зарегистрированные на территории области на сегодняшний день случаи гриппа выявлены у не привитых от гриппа лиц.

К слову, в настоящее время привито более 298,7 тысяч орловцев, в том числе, более 68 тысяч детей, что составляет 46 % от численности населения области.