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Почти восемь тысяч орловцев болеют гриппом и ОРВИ. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе растет.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Орловской области, по сравнению с прошлой календарной неделей прирост заболеваемости по области составил 7,7%. Всего в Орловской области зарегистрировано 7 856 случаев острых респираторных инфекций. В их числе ОРВИ, COVID-19 и грипп.

- Все зарегистрированные на территории области на сегодняшний день случаи гриппа выявлены у не привитых от гриппа лиц, - уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, в настоящее время привито более 298,7 тысяч орловцев, в том числе, более 68 тысяч детей, что составляет 46 % от численности населения области.