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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:48

Прокуратура проверит жалобы орловцев на холод в квартирах

На плохое отопление домов пожаловались жители Заводского района Орла
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту жалоб жителей Заводского района Орла на холод в квартирах. По словам орловцев, температура горячей воды в их многоквартирных домах составляет от 35 до 38 градусов при норме в 60.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение теплоснабжающими организациями и управляющими компаниями установленных требований и норм в сфере обеспечения теплом многоквартирных жилых домов, - сообщили в ведомстве.

Проверка проводится по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее на холод в квартирах пожаловались жители орловского поселка Зареченский. Температуру ниже нормы там зафиксировали не только в жилых домах, но и в фельдшерско-акушерском пункте, где проводят процедуры детям. В связи с этим председатель СКР Александр Бастрыкин поручил принять незамедлительные меры к восстановлению надлежащего теплоснабжения.