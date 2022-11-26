Бастрыкин поручил проверить информацию о холоде в квартирах жителей поселка Зареченский

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину провести проверку в связи с ненадлежащим обеспечением теплоподачи в жилых домах и медицинской организации в поселке Зареченский Орловской области. Жалобы на плохое отопление появились в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, температура ниже нормы отмечается не только в жилых домах, но и в фельдшерско-акушерском пункте, где проводят процедуры детям.

- Со слов жителей, неправомерные манипуляции с температурным режимом проводятся управляющей компанией ООО «Жилсервис Орловского района». Перед посещением помещений специалистами по замеру температуры, направленных органами власти и надзорными органами по жалобам жителей, теплоподача восстанавливалась, после их ухода – прекращалась, - отметили в пресс-службе.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил принять незамедлительные меры к восстановлению надлежащего теплоснабжения. Об исполнении поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, будет доложено.